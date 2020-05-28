好消息！數據顯示世界經濟有「疫後重生」迹象

外國傳媒報道，世界經濟正在從冠狀病毒引發的冬眠中復甦，儘管緩慢且不甚確定。

隨着政府放鬆對企業的封鎖，並允許消費者再次旅行和購物，高頻數據和信心的指標愈來愈多地表明，自大蕭條以來最嚴重的全球經濟衰退已經觸底。彭博經濟研究的一套新的日常活動指標發現，自3月底4初以來，其追蹤的幾乎所有經濟體的活動都在回升，儘管尚無一個國家達到其病毒疫情前的水平。德國、日本和法國是反彈最快的國家，而西班牙和英國則相對較弱。

高失業率、破產和對健康的擔憂造成的遺產還意味着在最初的反彈之後，復甦很可能會緩慢而無力，而在研制出疫苗之前恐怕難以全面反彈。再者，目前仍然存在致命病毒再次爆發的風險，那樣就得被迫重新施加限制。

德銀證券首席經濟學家Torsten Slok表示，總體情況有所好轉，但進展緩慢，「我們正站在峽谷的底部抬頭向上看。」

中國是最早的疫情中心，5月的初步指標顯示復甦仍在繼續。根據彭博經濟研究顯示，官方採購經理人指數(PMI)應會反映出復甦取得更多進展，服務業部門可能繼續保持強勁反彈勢頭。

另外，被視為「全球經濟晴雨表」的南韓和台灣的數據開始向好，標普駐新加坡亞太區首席經濟學家Shaun Roache指出，事實證明，全球對技術的需求相當強勁，而服務業數據「幾乎在每個地方仍然都很疲弱」。

在印度，世界上最大規模的封鎖措施可能將造成1,200萬人陷入赤貧，不過一些高頻數據可能帶來一絲希望。星展集團駐新加坡的經濟學家Radhika Rao表示，包括交通擁堵、電力需求和就業等諸如此類的一籃子指標顯示「輕微擺脫低位」。

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