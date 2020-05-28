【深度解構】人民幣匯率穩定　外資要撤華遷廠不容易

財經媒體彭博報道，對於計劃減少對中國倚賴的公司高管而言，貨幣波動是「克星」。

由於中國人民銀行(即中國央行)每天設定參考匯率，因此中國擁有波動相對溫和的人民幣匯率。雖然反映國際市場的離岸和反映內地市場的在岸人民幣匯率不完全相同，但通常是同步變動的。

人民幣的穩定為在中國開展業務的公司提供了一定程度的可預測性，從而幫助他們預測外匯需求。儘管疫情顯示出了供應鏈靈活的重要性，但位置的改變也增加了因更容易出現不穩定波動的貨幣而產生的現金流和長期利潤波動風險。

Investec Corporate Bank外匯主管Jonathan Pryor說：「我聽說很多客戶都說，如果他們還沒有擺脫對中國的高度依賴，那麼他們大多計劃會這樣做，突然之間，他們將不得不應對波動性更強的貨幣。」

【溫和的人民幣】

儘管中國是第一個遭受新冠疫情影響的國家，但彭博數據顯示，人民幣仍是過去3個月亞洲新興市場中波動最小的貨幣之一。印尼和南韓是受低成本或高科技製造商歡迎的替代選擇，但兩地的外匯波動最大。

企業財務管理公司Kyriba高級戰略官Wolfgang Koester近期幫助一家總部位於新加坡的製造商，將採購地從中國轉移到馬來西亞和越南。交易淡靜的越南盾兌美元在3月份創下紀錄低位。Koester說：「這種轉變增加了對沖計劃的複雜性，並增加了風險敞口(即未被對沖的風險)。」

這樣做的代價也更高。同樣為100萬美元敞口做對沖，通過買入3個月期美元看漲期權，對於一家將基地設在中國的公司而言成本在10,000美元左右，而如果公司在印尼和馬來西亞的這方面成本將分別為近28,000美元和約19,000美元。

【其他選擇】

從貨幣角度看，在亞洲以外，其他潛在基地似乎也具有波動性──墨西哥披索、巴西雷亞爾和南非蘭特的波動性甚至超過印尼盾。土耳其是紡織公司遷出中國的常見目的地，但土耳其里拉也好不到哪去。

人工智能公司Arkera Inc.的外匯和宏觀策略師Viraj Patel稱，沒有人想要里拉敞口，而即便在土耳其目前最好的時候，對沖也既困難又非常昂貴。

儘管存在這些成本，但在全球動盪時期，新興市場貨幣兌美元往往會貶值，因此將工廠設在發展中經濟體、在海外銷售並帶回資金或僅以當地貨幣支付成本的製造商仍可能受益。

在疫情使經濟癱瘓之前，重新調整供應鏈就已經成為了一個問題。美國總統特朗普發起的貿易戰促使一些公司進行生產多樣化，從而不再嚴重依賴中國。為了避開美國的關稅，大公司將工廠轉移到其他亞洲國家。

華盛頓和北京之間的口水戰在本月升級，對於已經花了幾個月時間來應對疫情影響的交易員來說，這可能成為一種主要風險。本周中國將人民幣中間價定在2008年以來最弱水平，超過了2019年8月的低位，當時美國宣布對中國加徵關稅。

然而，疫情對全球貿易造成的破壞使更多的公司重新考慮其供應鏈。日本最大的貿易夥伴是中國，而如今日本已從空前的經濟刺激方案中撥出22億美元(約171億港元)，幫助製造商將生產基地遷出中國。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626