疫情催谷網上投保　友邦網上保險平台銷售額首兩月增4倍

疫情促使市民紛紛轉為網上投保，友邦香港及澳門企業策略及財富管理總經理謝佩蘭指出，友邦旗下專售保險產品的網上平台數據顯示，今年首兩個月的銷售額按年增長4倍。

謝認為，疫情對香港各行各業均造成打擊，但友邦集團客戶群有300萬人，有助支持業務。面對本地失業率趨升，退保查詢亦未有增加。

友邦周四(28日)推出全新癌症及嚴重傳染病保障，首創以醫療程序的嚴重程度，作賠償準則的癌症保障，受保障範圍包括癌症及原位癌。若受保人被評估為最嚴重的情況，賠償最高可達160%保額。

有關保障亦將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事件」(PHEIC)的嚴重傳染病納入保障範圍，提供20%的保額保障。除保障包括新冠肺炎的現有傳染病之餘，亦包括未知的嚴重傳染病。

費用方面，以28歲非吸煙女性投保一年為例，每月繳付160港元保費，可獲160萬元保障額，符合特定條件者，首年保費折扣可達42折。

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