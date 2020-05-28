港版國安法：美企已開始計劃縮減在港投資

外國傳媒報道，若香港失去特殊貿易地位，意味着需要繳納關稅，這將對美國與香港間的貿易將受重大影響。據美國貿易代表署(USTR)數據顯示，2018年美國與香港的商品及服務貿易總額超過660億美元，美國對香港出口額501億美元，向香港進口額為168億美元。

據香港工業貿易署數據，香港在2018年是美國第3大葡萄酒出口市場、第4大牛肉出口市場，以及第7大農產品出口市場；USTR數據亦指出，美國從香港進口的高級商品包括機械及塑料產品。

凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟學家Mark Williams指出，失去特殊貿易地位還有一個更大的風險，即美國將限制向香港企業出售敏感技術，儘管美國知識密集型產品僅佔香港總進口的5%左右，但限制港企獲得敏感產品的能力，等同抹殺香港相對於中國內地的其中一項獨特商業優勢。

另外，在香港的1,300多家美企及8.5萬美國人也將遭受損失，凱投宏觀引述美國商會調查指出，美企已開始計劃縮減香港的投資。

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