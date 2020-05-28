股神遭唾棄！大鱷阿克曼沽清巴郡持股 涉78億
2020年05月28日 14:45
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外媒報道，美國著名對沖基金經理、對沖基金潘興廣場的阿克曼(Bill Ackman)表示，已沽清了「股神」巴菲特旗艦公司巴郡的10億美元(約78億港元)股份。
報道引述潘興廣場基金提交給美國證券交易委員會文件，截至3月底，基金共持有巴郡約10億美元股份，換句話說，阿克曼已清倉持有的巴郡股份。
在3月份股災時，阿克曼斥2,700萬美元投資信貸保護合約，淨賺26億美元，其後利用這筆資金買入星巴克、安捷倫(Agilent)、巴郡、希爾頓酒店集團、勞氏公司(Lowe's)、漢堡王母公司餐飲品牌國際(Restaurant Brands International)。
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