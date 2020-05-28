深交所對四隻A股發外資持股預警
2020年05月28日 15:49
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深圳證券交易所周三(27日)對4隻A股發出外資持股預警，分別為美的集團(000333.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、索菲亞(002572.SZ)及泰格醫藥(300347.SZ)，創歷來單日預警數量的高峰。其中美的集團外資持股比例，自4月7日以來一直超過26%。
據規定，所有境外投資者對單一A股公司持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數30%。但在實際操作中，外資持股比例達26%視為警戒點，28%則暫停外資購買。
截至周三為止，QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)和深股通投資者持有美的集團、華測檢測、索菲亞及泰格醫藥佔總股本比例，分別達27.33%、26.1%、26.9%及26.04%。
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