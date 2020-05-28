深交所對四隻A股發外資持股預警

據規定，所有境外投資者對單一A股公司持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數30%。但在實際操作中，外資持股比例達26%視為警戒點，28%則暫停外資購買。

截至周三為止，QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)和深股通投資者持有美的集團、華測檢測、索菲亞及泰格醫藥佔總股本比例，分別達27.33%、26.1%、26.9%及26.04%。

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