【港版國安法】郭思治：美倘撤港特殊地位　股市必受壓

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，一旦美國落實取消香港特殊地位，對股市一定會做成壓力，並且是不分板塊地整個股市都受到影響，「因為以前(香港)有嘅嘢依家無嘛」，造成有很多持貨者一齊減磅，令恒生指數下跌。

他又說，傳統上人們看「五窮、六絕、七翻身，今年5月本來唔窮，但因為政治問題變窮」，未來香港有中概股回流上市的概念，本來利好6月初的股市，但也因為政治問題而變得不穩定。恒指短期走勢要看能否站穩5月的低位22,519點，一旦失守該位置，恒指將有機會下試本年至今的低位，即3月19日的21,139點。

不過，他認為，取消香港特殊地位的負面程度未必如想象的大，因為資金很實在，「邊度有錢搵就去邊度，資金離開香港唔通去新加坡？」認為香港較新加坡的優勢是有大陸這個腹地，而全世界仍有增長的市場就是中國大陸。

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