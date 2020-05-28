【市後重點睇】道期升近200點　金價高見1721美元

美匯指數處99.03，港匯報7.7531，離岸人民幣(CNH)見7.1877全日低位後回升，最新企7.1741，美元兌日圓報107.8，歐元見1.1006，英鎊企1.2266。金價高見1,721美元，現報1,719美元。布油跌2.16%至33.99美元，紐油挫2.93%至31.85美元。道指期貨上升187點。

●市後關注點

-20:30 美國首季國內生產總值(GDP)修訂、美國4月耐用品訂單、美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國4月待完成房屋銷售

-【港版國安法】郭思治：美倘撤港特殊地位，股市必受壓。

●A股快報：滬綜指收升9點，外資淨買入28億人民幣。

●亞洲股市：日股收漲近500點，澳股升逾1%。

●【旅業蕭條】傳美國航空計劃裁員30%，波音將削1.2萬人。

●IATA：全球航空業債務激增近萬億元，憂爆財務危機。

●【全球攬炒】

-國際勞工組織料全球逾1/6青年因疫情失業。

-南韓央行減息至0.5厘的紀錄低位，料今年GDP收縮0.2%。

●【大行報告】花旗上調港交所目標價12%至310元。

●新加坡財長：未來幾年財務狀況將大大削弱。

●新冠肺炎：

-惠普上季收入跌一成，取消全年展望。

-安永指歐洲刺激計劃，或成各國復甦關鍵。

●澳洲央行：經濟下滑可能未如預期般嚴重。

●全球經貿戰：中國購買巴西大豆，鎖定美國以外供應。

●道富：5月投資者信心指數微升，主要受歐洲帶動。

●投資基金公會：企業及個人WVR不應以混合模式存在。

●新盤動向：

-The Campton加推47伙，平均呎價17,896元。

-迎海．星灣全新複式示範單位，耗資約850萬元裝修。

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