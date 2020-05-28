利豐完成私有化：小股東鬧無良　促監管機構調查跟進

利豐(前股份代號：00494)周三(27日)下午4時起正式除牌並完成私有化程序。惟一班小股東組成「利豐小股東聯盟」於周四(28日)到證監會所在的長江集團中心樓下請願和遞信，就私有化表決「過程中不尋常現象」向證監會作出書面投訴，促請監管機構調查和跟進。

聯盟成員向證監會負責人遞信，並在場外大叫口號：「大股東無良，小股東淒涼！」又謂「卿本佳人，奈何作賊！」對利豐私有化議案通過表示不滿。

聯盟發起人陳先生向在場記者表示，對利豐大股東在股價處於上市歷史新低時以每股1.25港元作價進行私有化感到痛心和憤怒，提醒香港小股東吸取利豐的教訓，切勿因大股東身份顯赫而放下戒心，必須時刻保持警覺及做好準備。

聯盟在5月12日舉行的私有化表決會議上向大股東呈上申訴信，並留下聯絡方法懇求進一步對話，可惜空等兩星期杳無音訊。

該聯盟要求，證監會徹查利豐私有化投票前夕出現的不尋常股東登記數目變動。同時，要求證監會和過戶處調查，部分股東在利豐股東會現場才被告知沒有登記進行私有化投票的原因。多名股東在現場反映，明明已經向銀行證券行申請出席投票，但來到卻說沒有紀錄。大股東承諾即時去為客戶查詢，最後不了了之。也不理會小股東提出押後投票待調查清楚的建議。

陳續指，要求監管當局制定清晰指引，要求股票托管人(即銀行和證券行)必須盡責指示客戶出席股東會及有效表達其私有化意願的程序。會場上發言的小股東幾乎全部反對私有化，但有效反對的人頭卻少，原來小股東根本不知道要提取實股才會計算，所以實際上他們在現場投下的反對票無效。銀行證券是否計算數人頭，也無告知如何才會成為有效的人頭票。

據了解，利豐小股東聯盟由一班在5月12日才首次在私有化股東會結識並聯署的反對私有化的小投資者組成。

「利豐小股東聯盟」發起人陳先生表示，推翻利豐私有化的機會微，只能靠證監會調查私有化過程中有否違規。他強調，周四請願和遞信目的並非為了推翻私有化的決定，反而是揭示出私有化過程中不合理的地方，要求相關監管部門去加強指引。

他表示，他持貨利豐股份超過19年，私有化議案通過後，在此價位離場蝕錢逾7成，惟不願透露具體金額。他強調在場請願的小股東均是長期持貨的小股東，形容利豐在股價最低位私有化，任何長期投資的小股東都會蝕錢，做法「無情、無義、無良」。

聯盟成員之一的溫先生表示，利豐私有化「傷了小股東的心」，因為買入利豐股份是為了長期投資和收息，認為利豐私有化只是為了「刮翻一大筆」，又謂利豐行政總裁馮裕鈞「成日話比三年時間佢」，將利豐「搞番掂」，他作為投資者對此接受，惟「三年又三年」、「搞咗咁耐」，集團居然趁股價低殘時將其私有化是十分無理。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626