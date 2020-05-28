港版國安法：信銀廖群料港仍有優勢　GDP最悲恐縮7%

中信銀行(國際)首席經濟師兼研究部總經理廖群表示，美國要是取消香港特殊地位的話，影響肯定是負面，但沒有想像般大。而取消香港特殊地位，最容易在進出口貿易上體現。

他解釋，香港零關稅的特殊地位，不是美國給的，而是WTO(世界貿易組織)賦予，是美國跟隨WTO去做。如果美國不再承認香港這個特殊關稅地位，或許會有其他幾個國家跟隨，但不見得大部分國家也會跟着這樣做，因為外地資金要做生意，香港仍然有優勢，包括國際金融中心地位、法治、與內地的連繫等。

此外，他進一步解釋，零關稅只牽涉香港本地出口貨物，不包括轉口貨物，後者才是香港成貿易收入主要來源，佔比逾九成。轉口貨物要打關稅是按貨物來源地的原則，可說與取消香港特殊地位與否無關。

另外，廖氏又指，美國對香港特殊地位亦涉及美國對香港敏感科技的出口，短期來說影響不大，因香港要倚賴美國敏感科技產品其實不多。可是長遠還是會窒礙香港高科技發展。

目前仍未確定美國最終會否取消香港特殊地位，但廖氏指出，香港有八萬美國人，亦有很多的美國企業在本地做生意；美國對香港順差達291億美元，數目也不算少。「政治壓力影響要做，但經濟上能不能做得到，仍有待觀察。」

不過，他亦認為，香港自去年中起，經濟已受激烈示威衝突所打擊，加上今年的新冠肺炎疫情，如再叠加美國一旦取消香港特殊地位的話，預測今年全年GDP將由收縮4至6%，進一步擴大至收縮6至7%。

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