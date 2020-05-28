免浪費資源！專家倡政府擬採用「定額制」短租土地

政府為免浪費土地資源，若一幅可供即時運用的政府土地，但未有特定用途或在短期內毋須作發展用途，地政總署將探討以短期租約方式把土地批出，一般租約年期不超過7年，該署在2018年底開始，定期將新批出或曾作租金檢討的短期租約資料上載網站供大眾參考。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，短期租約制度運行已久，土地管理屬政府工作一部分，但有些政府土地或要通過私人物業才能抵達，一般會以短期租約形式批予業主，用作花園等用途交由業主管理。

他指出，過往政府只公布透過招標形式批出的租約金額，直接批出的個案不會公開，故認為現時做法透明度較高，但同時在釐定租金上會出現爭拗。建議可考慮採用定額制，如按照地區、土地用途等作劃一收費。

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