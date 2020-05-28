澳洲移民投資置業　原來話咁易？

在澳洲首都坎培拉置業，買家可享有7%租金回報保證，以及免8%海外買家印花稅。

「AP世界物業投資」創辦人及行政總裁莫佩雯小姐認為，坎培拉、布里斯班以及墨爾本均是投資者值得置業移民的地方。當中坎培拉貴為澳洲首都，國內亦只有坎培拉可免8%海外買家印花稅，每年人口增長平均達到1.5%。

今次特別推介的High Society，由澳洲大型發展商GEOCON精心打造，GEOCON更曾榮獲澳洲首都領地商業獎項，可見實力一斑，High Society確為投資者打下強心針。

「AP世界物業投資」深感榮幸邀請到有「移民敎父」之稱的關景鴻博士，關景鴻太平紳士旗下的「景鴻集團」為策略合作夥伴。

「景鴻集團」逾有30年歷史，更為行業龍頭，在香港及內地一直為大家提供移民移居資訊及專業服務。「景鴻集團」有一宗旨，乃是「保證申請成功，否則原銀奉還」，因此多年來深受不少顧客信任。

澳洲移民計劃確實有很多選擇，但今次主力會分享最受歡迎的188A，188B，188C及132移民計劃。然而，188A，188B及188C最大分別是在於投資金額、投資項目及投資年期。若果本身客戶有新生意念頭，不妨考慮188A開設公司。金額大約80萬澳元(約400萬港元)，年期2年。若客戶想投資金融產品，不妨選擇188C，投資金額約500萬澳元(約2500萬港元)，大約投資4年。想保守一點，則不妨留意188B這個選擇，因可透過全球置業投資及購買政府債券，投資金額約150萬澳元(約750萬港幣)，大約投資4年。

另一留意事項是，澳洲政府在去年11月正式引入全新偏遠地區工作簽證，其中簽證類別491將設有年度配額14,000名，容許技術勞工前往偏遠地區居住及工作。簽證持有人其後可以申請永久居留簽證，與家人一起定居澳洲。由此可見，澳洲首都坎培拉便為其中一個移民好選擇。

今次「景鴻集團」移民專家會聯同「AP世界物業投資」為客戶解答移民及物業投資上的各種問題。

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5月29日、5月30、6月5日及6月6日於「AP世界物業展銷廳」九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場29B室舉行！

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