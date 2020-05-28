半山捌號開售：準買家及代理排隊輪候前往售樓處

為應對新冠肺炎，發展商安排多項防疫措施，如出席買家及代理需要進行體溫檢測方可進場，而且貼出告示表示各組買家排隊時，需要保持1.5米的社交距離，同時在地下貼出距離標示。此外，今日出席的傳媒也需要量度體溫，現場提供酒精搓手液機予傳媒使用。

資料顯示，該盤今日發售的68伙來自1號及2號價單，整批單位實用面積181至311方呎，入場單位折實入場費488.8萬元，市場料為該區近十年以來最低。該盤1號及2號價單折實平均呎價分別為29,820元及31,598元。

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