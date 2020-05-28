半山捌號開售：中原指買家出席率七成　有三組客擬購2伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司半山捌號買家出席率七成，以地區劃分，港島區佔約7成，九龍區佔約2成。買家中投資客佔一半，該行有3組買家有意購入2個單位，預算約1,100萬元。他認為，由於各國推出量寬措施，買家擔心貨幣貶值，紛紛入市收租投資，預計該盤落成後買家可享3厘租金回報。

他又指出，5月份一手成交暢旺，至今錄得逾1,700宗一手成交，創一年新高。按地區劃分，港島區僅60宗成交，九龍576宗，新界1,068宗，料港島區供應較少的情況下，新盤承接力較強。

至於港版國安法出台，他預計對物業市場影響較少，始終物業具對抗貨幣貶值及自用功能，加上近日發展商積極推盤，開價吸引，各個新盤持續熱賣，上周五(22日)至今一手市場錄得逾580宗成交，市場以用家主導，相信一千萬以下的中小型單位所受影響較輕微。

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