半山捌號開售：美聯指80、90後買家佔七成　項目收租潛力高

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該公司半山捌號買家出席率約七成，以地區劃分，約有六成買家來自港島區，而九龍及新界客源則共佔約四成。他指出，項目折實入場費低於500萬元，定價更較同區有折讓，故是次開售亦吸引不少上車客及長線投資客追捧，而且80後及90後買家佔比更高達七成。

他又稱，由於項目收租潛力高，該盤長線投資客比例相對其他新盤高，佔約5成。他料，若物業落成後，估計租金可達每方呎90元，租金回報可3厘至3.5厘。

此外，他認為，政治事件未見對樓市構成太大影響，剛性需求依然支持樓市，發展商亦趁購買力釋放而推出新盤應市，帶動全月一手交投，而截至昨日(27日)為止，5月份一手市場已售出約1,700伙，已創出去年5月後的一年新高，全月可望錄得2,200伙水平。

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