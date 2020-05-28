小知識：港版國安法會影響香港聯匯制度？取消有何利弊？

聯繫匯率制度實行近37年，由於香港是一個細小的開放型經濟體，完全沒有資金管制，一旦資金大量流入及流出，港元匯價及金融體系容易受到衝擊，加上環球貿易與金融交易主要以美元定價及結算，香港與美元掛鈎可減少投資者外匯兌換及風險管理成本。

《基本法》規定港元為香港法定貨幣，所以政府及日常商業交易均以港元進行。近年市場有關檢討聯繫匯率的聲音日漸增加，爭議之聲此起彼落，「港版國安法」剛剛獲得通過，加上市場憂慮中美金融戰將全面爆發，勢令港元匯價轉趨波動，惹來國際大鱷狙擊及聯匯失守危機。

分析認為，當市場對港元出現嚴重信心危機，加上金管局外匯儲備不足以支持匯價，聯匯才有機會被攻陷。然而，港元至今仍有充足的美元外匯儲備支持，規模達4,400多億美元，市場普遍認為脫鈎機會極低。

退一步而言，假如港元與美元實現脫鈎，並採取浮動匯率制度，港元匯價必然大幅波動，進而衝擊金融體系穩定。另外，來港做生意或投資的企業所承受匯率風險將會大幅，令匯率對沖需求上漲，資金或因而卻步。

另方面，港元與美元一旦脫鈎後，香港金管局將重新取回加息或減息的權力，可因應經濟環境調整利率。不過分析指，於環球經濟倒退及疫情重擊之下，各國央行貨幣政策均趨向寬鬆，金管局某程度上需要跟隨大環境走，政策自由度有限。

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