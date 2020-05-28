港版國安法：雷添良指香港優點不會因法例改變

全國人民代表大會表決通過港版國安法。香港證監會主席兼港區全國人大代表雷添良表示，作為國際金融中心，香港擁有非常穩健及完善的監管制度、良好法冶精神、開放的市場、自由資金流動的有利因素。這些優點不會因為有關法例而有任何改變。證券及期貨市場亦繼續暢順、有序地運作，這足以證明國際投資者對香港市場仍然充滿信心。

他提到，新冠肺炎疫情為全球經濟帶來前所未有的衝擊，社會安定對香港的經濟和金融事業發展十分重要，同時也是守住國家及香港金融安全的重要防線。現在立法保安全，可優化投資環境，增強投資者的信心和利益的保障。香港社會應盡快回復安定，經濟和民生才得到改善，繁榮穩定才得到保障。社會穩定必會強化香港國際金融中心的地位，有利香港長遠發展。

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