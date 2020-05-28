長和：歐盟否決3英國合併同業O2上訴得直

長和於上訴中指出，歐盟委員會審理該合併以及其他歐洲電訊商等合併的取向，是以錯誤的成見作導引，以為每個歐盟成員國需要至少4家流動網絡營運商才可維持市場競爭，屬無視市場實況，無視歐洲以至全球各地許多合併成功案例曾為市場帶來重大投資、網絡改善，以及因流動網絡營運商合併而為消費者帶來利益的種種明證。

3英國要合併O2，始於2015年初長和系宣布「世紀重組」後不久，為長和系當時歷來最大海外收購計劃。長和的前身和黃(前上市編號︰00013)同年3月中落實以現金92.5億英鎊及最高10億英鎊的遞延利潤分成，當時總共折合約1,182億港元收購O2英國全部權益，但仍要待歐盟競爭委員會通過。

長和系當時預期整項收購可於2015年6月30日前完成，惟交易其後惹來英國電訊監管部門的高調批評。儘管長和聯席董事總經理霍建寧當時承諾，成功合併後5年內不會加價，以圖紓緩市場及監管機構對合併的不滿，亦表明容許對手購入3英國少數權益，而合併後的公司將會投資50億英鎊改善服務，惟最終還是「泡湯」。

長和去年7月成立1家全資子公司CK Hutchison Telecom(CKT)持有和電香港( 00215 )和歐洲3之權益，並將通訊基建資產轉撥CKT新的全資子企CK Hutchison Networks。集團月初表示CKH Networks目標為今年6月完成重組，7月起營運，明年3月提供今年備考業績。

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