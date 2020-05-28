周五審議！多項工廈重建申請個案料獲通過

政府重啟工廈活化措施後，城市規劃委員會持續收到工廈重建申請，該會周五(29日)將審議多宗同類個案，規劃署均不反對，預計悉數可獲通過。

其中位於觀塘偉業街107至109號的新昌中心，地盤面積約1.26萬方呎，早前要求將地積比率由12倍，放寬兩成至14.4倍，重建為1幢30層高商業大廈，總樓面約18.14萬方呎。

至於大角咀必發道100至114號工業大廈，亦申請放寬兩成興建密度，以14.4倍地積比率重建為1幢28層高全新工廈，重建後總樓面約14.46萬方呎。

另一宗為新界區個案，葵涌藍田街2至16號聯發工業第一大廈，擬議地積比率逾12.3倍，計劃重建1幢23層高數據中心，總樓面約24.68萬方呎。

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