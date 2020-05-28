新盤UPDATES：氣氛保持熱鬧　發展商乘勢增優惠搶客

新盤推售氣氛保持熱鬧，連續多天均有樓盤開售或加推單位應市，無論收票或銷售反應持續理想，部分發展商乘勢增加優惠搶客。

●Wetland第2期次輪銷售單位錄逾七千個登記

該盤日前日加推155伙，大部分維持原價，個別調升1至2%，折實平均呎價12,783元。而周六發售單位折實市值逾18億元，部分1及2號價單的單位已調升售價3至4%，一房戶入場價約398萬元起。本周六當日每組買家最多可購4伙。

●迎海．星灣全新複式示範單位 耗資約850萬元裝修

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，馬鞍山迎海各期近兩周多速沽7伙大宅，每戶呎價1.6萬餘至約2萬港元，套現2億餘元。銷情反映特色大戶具市場需求，料項目將繼續錄得成交。

他指出，周四(28日)起開放的全新複式連泳池示範單位，全屋裝修費用約850萬元，有機會短期內公布銷售安排推售，單位由知名設計師陳樂文操刀。

●【多圖】迎海·星灣頂層複式示範單位即睇！

單位設有多個平台，睡房全數設於複式上層，其中主人套房面積偌大，設有主人客廳及衣帽間及平台，私隱度充足。

●The Campton加推47伙 平均呎價17896元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，繼周三(27日)全數沽出188伙後，徇眾要求，周四(28日)加推價單第3號，涉47個單位，以回應市場需求。

價單3號涵蓋一房至三房，折實售價由659.6萬至1,319.4萬元，呎價由16,171至19,767元，折實平均呎價為17,896元。若撇除景觀、座向及樓層因素，較上一張價單售價微調整2至3%。

●馬鞍山星漣海變相劈價7%搶客

發展商為了令買家靈活調動資金，特別更新優惠，由6月1日起，精選13伙單位，可享的付款折扣大幅增加1倍，其中即供及Flexi-360付款計劃的折扣，由原本7%倍增至14%，總折扣優惠增至售價30%。而「SUPER-1090付款計劃」除售價折扣由4.5%加倍至9%外，更享最長達910天先住後付，期間不須繳付額外許可費。

●SEA TO SKY向代理發出推廣委託 料6月開售

長實地產投資董事郭子威證實，剛已向合作地產代理公司，發出將軍澳日出康城SEA TO SKY的推廣委託信。樓盤的銷售準備工作已進入最後直路階段，預期6月可進行首輪銷售。該盤提供1,422個單位，早前已取得預售樓花同意書。

●半山捌號開售：美聯指80、90後買家佔七成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該公司半山捌號買家出席率約七成，以地區劃分，約有六成買家來自港島區，而九龍及新界客源則共佔約四成。他指出，項目折實入場費低於500萬元，定價更較同區有折讓，故是次開售亦吸引不少上車客及長線投資客追捧，而且80後及90後買家佔比更高達七成。

他又稱，由於項目收租潛力高，該盤長線投資客比例相對其他新盤高，佔約5成。他料，若物業落成後，估計租金可達每方呎90元，租金回報可3厘至3.5厘。

此外，他認為，政治事件未見對樓市構成太大影響，剛性需求依然支持樓市，發展商亦趁購買力釋放而推出新盤應市，帶動全月一手交投，而截至周三(27日)為止，5月份一手市

場已售出約1,700伙，已創出去年5月後的一年新高，全月可望錄得2,200伙水平。

●半山捌號開售：中原指買家出席率七成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司半山捌號買家出席率七成，以地區劃分，港島區佔約7成，九龍區佔約2成。買家中投資客佔一半，該行有3組買家有意購入2個單位，預算約1,100萬元。他認為，由於各國推出量寬措施，買家擔心貨幣貶值，紛紛入市收租投資，預計該盤落成後買家可享3厘租金回報。

他又指出，5月份一手成交暢旺，至今錄得逾1,700宗一手成交，創一年新高。按地區劃分，港島區僅60宗成交，九龍576宗，新界1,068宗，料港島區供應較少的情況下，新盤承接力較強。

至於港版國安法出台，他預計對物業市場影響較少，始終物業具對抗貨幣貶值及自用功能，加上近日發展商積極推盤，開價吸引，各個新盤持續熱賣，上周五(22日)至今一手市場錄得逾580宗成交，市場以用家主導，相信一千萬以下的中小型單位所受影響較輕微。

●半山捌號開售：準買家及代理排隊輪候前往售樓處

為應對新冠肺炎，發展商安排多項防疫措施，如出席買家及代理需要進行體溫檢測方可進場，而且貼出告示表示各組買家排隊時，需要保持1.5米的社交距離，同時在地下貼出距離標示。此外，今日出席的傳媒也需要量度體溫，現場提供酒精搓手液機予傳媒使用。

資料顯示，該盤今日發售的68伙來自1號及2號價單，整批單位實用面積181至311方呎，入場單位折實入場費488.8萬元，市場料為該區近十年以來最低。該盤1號及2號價單折實平均呎價分別為29,820元及31,598元。

●柏蔚山高層四房戶售逾4817萬元

●尚‧珒溋新增低首期建築期計劃等吸客

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