美團聯合創辦人減持　套現2.7億

參考年報，王慧文及家族仍透過信託以Kevin Sunny持有A類股份約3,640萬股，佔A類股份約4.95%。需留意的是，由於美團是同股不同權(WVR)公司，其股份實際上分為A類(投票權較高)及B類(投票權較低、在港上市的流通股)。

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