美團聯合創辦人減持 套現2.7億
2020年05月28日 19:52
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(中新社圖片)
美團點評(03690)今年初已預告，聯合創辦人王慧文將於年底退出公司日常管理事務，據聯交所披露權益顯示，王慧文於美團首季業績出爐翌日，即周二(26日)以每股平均價136.89港元，沽售200萬股B類股份，套現約2.73億元，其B類股份持股量由0.46%降至0.42%。
參考年報，王慧文及家族仍透過信託以Kevin Sunny持有A類股份約3,640萬股，佔A類股份約4.95%。需留意的是，由於美團是同股不同權(WVR)公司，其股份實際上分為A類(投票權較高)及B類(投票權較低、在港上市的流通股)。
另外，值得留意的是，王慧文套現2.7378億元，比「香港打工皇帝」、長和(00001)聯席董事總經理霍建寧去年於長和的總薪酬還要多。
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