樓價UPDATES：富榮花園三房未補價賣780萬

未補價第二市場再錄高價成交，旺角居屋富榮花園三房單位，剛售780萬港元，創今年同類市場新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5月份暫錄12宗租賃成交，包括1座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以18,500元租出，實用呎租40元，原業主於2001年8月以305.4萬元買入，持貨19年，租金回報7.3厘。

●柴灣杏花邨47座高層5室，實用面積547方呎，兩房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租32.9元，業主早於1988年購入上址，當時作價62.8萬元，現租出，享租金回報率34.4厘。

●鰂魚涌太古城齊宫閣頂層連天台單位，三房間隔，實用面積約702方呎，連天台約609方呎，以約1,680萬元放盤1個月，吸引外區客洽詢，議價後減價130萬元，以1,550萬元易手，實用呎價約22,080元，新買家為自住客，原業主於2012年1月以約855萬元購入，是次轉手帳面獲利695萬元，物業升值約8成。

●西灣河嘉亨灣1座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望避風塘海景，五月初開始放租，原先叫租24,000元，經議價後減價2,000元或約8.3，終以22,000元租出，實用呎租約44元，業主於2011年11月以約625萬元購入，現時租出享租金回報率約4.2厘。

●西灣河嘉亨灣1座高層F室，實用面積499方呎，兩房間隔，享極高層海景，5月中放盤叫價1,180萬元，終以1,175萬元易手，實用呎價23,547元，新買家屬於用家，見此類單位放盤，即短時間內決定入市，原業主於2007年5月以504萬元買入，持貨13年，帳面獲利671萬元，單位升值133%。

●上環荷李活華庭A座中層C室，實用面積631方呎，兩房間隔，以1,238萬元易手，實用呎價19,620元，原業主於1999年12月以316萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利922萬元，單位升值292%。

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九龍區

●西南九龍浪澄灣7座中層B室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，由今年2月底開始放盤，原業主開價1,150萬元，經議價後減價45萬元或約3.9%，最終以1,105萬元沽出，實用呎價約19,803元，原業主於2014年5月以約841.1萬元購入，持貨6年，現轉手帳面獲利約263.9萬元，物業升值約31%。

●旺角利奧坊．凱岸2座低層L室，實用面積193方呎，開放式間隔，望樓景，每月租金10,500元租出，實用呎租約54.4元，業主於2018年6月斥資約496.32萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.5厘。

●旺角居屋富榮花園6座低層A室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場開價798萬元，剛減至780萬元沽，做價創同類市場今年最高，呎價13,176元。原業主2007年以188萬元購入，持貨13年帳面獲利約592萬元。

●旺角居屋富榮花園18座低層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，座向西面，望樓景，未補價第二市場以608萬元易手，實用呎價12,562元，原業主於2015年4月以418萬元購入上址，持貨5年至今轉售，帳面獲利190萬元離場，單位期內升值45%。

●茶果嶺麗港城28座中層E室，實用面積約687方呎，三房連一套房間隔，望山景，原先叫租22,000元，經議價後減價1,500元或約7%，終以20,500元租出，實用呎租約29.8元，業主於2004年3月以約263萬元購入上述單位，現租出享租金回報率逾9厘。

●將軍澳東港城7座中層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，望內園景，現以710萬元成交，實用呎價15,335元，原業主於2002年7月僅以183萬元買入單位，持貨近18年，現沽貨帳面獲利527萬元離場，單位期內大幅升值逾2.8倍。

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新區界

●青衣藍澄灣6座高層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望海景，以680萬元易主，實用呎價約14,021元，原業主於2005年4月以240萬元購入。持貨15年，現轉手帳面獲利約440萬元，物業升值逾1.8倍。

●屯門叠茵庭6座中層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，以595萬元沽出，實用呎價11,924元，新買家為用家，原業主於2012年以約295萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利300萬元或約1倍。

●屯門公屋良景邨良萃樓低層20室，實用面積443方呎，兩房兩廳，區內客雖未有視察單位內籠，但曾睇過有關相片，有感上述單位合乎要求，不睇樓即以月租9,000元承租單位，實用呎租20.3元，如以現時同類型單位的市值估價約420萬元計算，該單位的租金回報率為2.6厘。

●屯門居屋置樂花園7座中層D室，實用面積511方呎，三房兩廳間隔，區內客決定以13,000元即睇即租，實用呎租25.4元，如以同類型單位銀行估值約516萬元計算，該單位的租金回報率達3厘。

●屯門豐景園5座低層3室，實用面積457方呎，三房間隔，享開揚海景，月租叫價13,000元，獲區內家庭即睇即租，業主減價1,000元，以12,000元租出單位，實用呎租約26.3元，業主於1990年10月以約60.3125萬元購入，持貨30年，現租出單位，租金回報高達約24厘。

●元朗錦綉花園紅荷路單號洋房，實用面積約1,050方呎，原業主於2016年以968萬元買入作投資收租，新近以1,380萬元連租約易手，實用呎價13,143元，原業主持貨約4年，現沽出單位，帳面獲利412萬元或43%，新買家為用家。

●大埔中心9座中層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，望河景，放盤兩個月，原先開價748萬元，減價68萬元或9.1%，獲用家以680萬元承接，實用呎價15,078元，原業主於2011年6月購入上述單位，當時作價315萬元，持貨近9年至今轉售，帳面獲利365萬元，單位期內升值近1.2倍。

●火炭豐景花園D座低層2室，實用面積408方呎，兩房間隔，望山景，叫價600萬元，放盤約4個月，獲區外準夫婦洽購，減價27萬元或4.5%，終以交吉價573萬元連一個車位易手，實用呎價14,044元，原業主於2010年以206萬元購入上址，持貨10年至今將單位沽售，帳面獲利367萬元，單位期內升值1.8倍。

●沙田富豪花園翡翠閣中層A室，實用面積465方呎，兩房一廳間隔，望河景，放盤1個月，原叫價700萬元，減價17萬元，減幅2.4%，最終以683萬元易手，實用呎價14,688元，原業主於2017年5月購入上址，當時作價590萬元，持貨剛滿3年SSD期鬆綁即沽售，帳面獲利93萬元，單位期內升值16%。

●大圍居屋廣林苑B座高層4室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望山景，日前以已補價自由市場價490萬元沽出，實用呎價約12,129元，原業主於1989年8月以約26.36萬元購入，當時仍未補地價。

●大圍盛薈5座北翼中層C室，實用面積784方呎，最終以1,322萬元沽出，實用呎價16,862元，原業主於2011年4月以812萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利510萬元，單位9年升值約63%。

●馬鞍山迎海6座低層F室，實用面積511方呎，兩房兩廳間隔，原先開價830萬元，放盤1個月，減價22萬元，減幅約3%，最終以808萬元沽出，實用呎價15,812元，原業主於2016年7月購入上址，當時作價686萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利122萬元，單位期內升值約18%。

●西貢南山村單號屋一樓、二樓連天台戶成交，建築面積1,400方呎，連天台約700方呎，三房兩廳間隔，望山景，放盤叫價1,200萬元，減價20萬，減幅約2%，最終以1,180萬元沽，建築呎價8,249元，原業主於2010年4月購入上址，當時作價570萬元，持貨10年至今轉售，帳面獲利610萬元，單位期內升值1倍。

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