【樓市震散】買家縮沙　二手價劈到2019年初　舖租大冧

【樓市震散】東涌東環買家撻訂縮沙；黃埔價位回到去年3月；尖沙咀舖月租高位瀉90%。

後市去向未明，二手市場有買家撻訂縮沙。東涌東環兩房單位，月中以約665萬港元售出，買家睇淡看市，最終放棄交易，估計訂金連佣金損失至少逾30餘萬元。而藍籌屋苑紅磡花園花園就錄劈價出貨個案。

【東環重新放盤】

市場消息透露，上述東環5B座一個中層單位，實用面積484方呎，原先獲用家承接，呎價約13,740元。新買家沒有完成交易。單位於市場重新放盤，現開價約670萬元，每方呎叫價約13,843元。

【黃埔花園降價106萬】

業主為求出貨，減價至低市價吸客。中原周德龍稱，黃埔花園7期1座高層D室，套三房加儲物房間隔，叫價1,500萬元放售，降價106萬元，剛連租約售1,394萬元，以實用面積763方呎計，呎價18,270元。

他續稱，同類型單位去年3月做價曾於1,405萬元，是次成交再低約11萬元。而新買家為換樓客，見上址做價吸引，故不惜連租約入市，待租約屆滿後才收樓自用。

【美孚低市價約10%租出】

而部分不願平賣業主，相繼減租出租物業。香港置業余柏指，荔枝角美孚新邨6期恆柏街9號高層B室三房戶，實用面積約716方呎，放租約1個月，減價17.3%，獲家庭客以2.15萬元承租，呎租約30元，低市價約10%。他認為，政府現時應該撤辣，二手買賣盤源會增加之餘，同時減少干擾，讓樓市可以更健康發展。

市區新樓月租險守1萬元。該行林文奇表示，北角尚譽中層D室開放式單位，實用面積約167方呎，以約1.2萬元放租約兩個月仍未租出，劈租2,000元後，終獲區內客以1萬元租入，呎租約60元，租金減幅達約16.7%。

【海防道舖月租跌至10萬】

此外，零售市場持續低迷，核心區舖位業主亦大幅減租自救。尖沙咀海防道單號街舖，之前由藥房以每月逾50萬元租用，近月已交吉並重新放租。據土地註冊處資料，上述舖位剛簽訂一年租約，租期由5月中起，月租10萬元，較舊租低約80%。若與2015年最高月租達102萬元相比，最新租金更低約90%。

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