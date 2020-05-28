夜市UPDATES：道指一度倒跌　港股夜期低水逾200點

經濟重啟的樂觀情緒推動美股開市早段繼續做好，道指曾升195點，至25,743點，惟市場始終憂慮中美關係繃緊及香港局勢發展，道指升幅幾近化灰，現報25,519點，倒跌28點。傳美國總統特朗普可能簽署針對Facebook(Fb)和Twitter等網站的行政命令，納指跌19點，至9,392點。

港股夜期反彈乏力，現報22,884點，跌14點，低水249點。港元兌每美元報7.7527，未見顯著貶值。

美國首季國內生產總值(GDP)經修訂後按季以年率計收縮5%，收縮幅度較初步估計和市場預期的4.8%大，期內個人消費的跌幅由初步估計的7.6%修訂為6.8%。

美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前一周的244.6萬人，降至212.3萬人，略高市場預期的210萬人，令疫症爆發以來累計人數突破4,000萬人。

至於前周持續申領人數，由之前一周的2,491.2萬人減至2,105.2萬人，遠低預期的2,568萬人，並自疫情衝擊經濟以來首次錄得跌幅，反映就業市場有穩定迹象，重新獲招聘人數多過新失去職位人數。

此外，美國4月份耐用品訂單跌17.2%，跌幅較前一個月經修訂的16.6%大，但較市場預期的19%溫和；扣除運輸設備的跌幅為7.4%，跌幅遠較前一個月經修訂的1.7%大，但亦較市場預期的15%溫和。

個股方面，Twitter在特朗普的貼文附加「事實查核」連結，引起特朗普不滿，Twitter股價早段挫4.45%至31.6美元；Fb股價早段跌1.5%至225.71美元。

波音公司着手裁減1.23萬個美國職位，同時重啟737 Max客機的生產，股價早段升3.19%至154.29美元。

儘管疫情引發全球股市動盪，未來亦可能繼續波動，但貝萊德行政總裁芬克認為，全球股市長遠仍值得押注，而且即使到了今天，大手持有「新經濟股」長遠仍勢是上佳的資產選擇。不過，這不代表短期前景光明，他提醒，就業市場回復的速度可能較市場普遍預期為慢。

香港方面，東方資本研究(Orient Capital Research)總經理Andrew Collier表示，中美雙方都亮出了「核選項」，對香港前景感極度憂心，預測接下來5年香港金融中心的地位將被「逐漸腐蝕」。

他說：「我非常憂心，我在香港已經12年，未來10年可能也在這裏，而我對香港整個局勢愈來愈感不安。我認為香港是做生意的高風險之地。顯然，若中國當局進來，並採取殘暴方式遏阻抗爭，將非常不利香港的全球形象，而投資者將對那樣的局勢感到不自在」。

Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva警告：如果美國結束1992年《美國－香港政策法》賦予香港的所有特權，香港經濟將基本消失。

她指出，最重要的是，法律規定港元可以自由兌換美元，若美國採取行動限制香港金融管理局自由兌換美元，那將是個「極端的核選項」，恐摧毀香港銀行業、航運業和物流業，同時引發大範圍的資本外逃。

她又預期，中國將繼續推動把上海變為國際金融中心，把深圳港變成國際貿易中心，外國企業將不得不在缺乏法治的中國求生存，「這是個大脫鈎的過程，全球經濟未來勢必將分裂成兩個勢力範圍」。

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