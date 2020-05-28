港版國安法：專家估6月港元轉弱　小市民避險宜轉買美金

「港版國安法」獲通過觸動投資者神經，美方潛在制裁措施或危及香港金融穩定，令港匯前景不確定性飆升。外匯專家認為，除本地政經局勢動盪不安外，避險需求上升亦使美元具炒作空間，建議沽港元、買美元，另可考慮增加歐美資產。

市場對聯繫匯率失效的憂慮驟增，手中的港元隨時貶值。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，目前港元匯價接近7.75強方水平，投資者可趁低價買入美元，除可對沖聯匯失效風險外，亦有機會短炒獲利。

他相信，6月本地招股活動過後，港元利率及集資需求將大幅回落，並帶動匯價偏軟，屆時投資者可於7.8至7.85之間分段賣出美元持貨，賺取價差。另方面，亦可靜待香港局勢轉趨穩定時，才買回港元。

美元年內亦具升值潛力，他認為，中美局勢升溫將窒礙市場風險胃納，加上受疫情衝擊，新興市場及產油國面臨龐大債務違約危機，一旦爆發，避險需求將急漲，估計美匯指數可望上試103水平。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀指，投資者現階段應將資產配置到不同投資產品，務求做好風險管理。最理想的資產配置組合中，物業所佔比例25%，股票、基金、債券各佔20%，現金佔15%。

鑑於香港政治局勢不穩，她建議投資者避免持有過多本地資產，並轉至歐美、澳洲等基金和債券。股票方面，美國科技、健康保健及追蹤指數的股份，長線投資價值仍具吸引力，進取型投資者亦可考慮。