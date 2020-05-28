中美科技戰：台積電成磨心　聘「游說專家」冀減衝突

世界最大兼技術最先進的晶圓代工廠台積電被迫在關係緊張的中美兩國之間「靠邊站」。外媒報道，台積電已經在華盛頓聘用了一位新的說客，以幫助避免中美關係惡化對其業務的影響。

據報前美國商會高層Nicholas Montella於5月份加入台積電，擔任政府關係主管。而就在幾個月前，曾擔任英特爾(Intel)游說事務負責人的Peter Cleveland成為台積電全球政策副總裁。Montella此前曾專注於日本、南韓和亞太經濟合作組織(APEC)的政策。

現時擺在台積電的問題在於，就在公司宣布有意在美國亞利桑那州設立5納米製程晶圓廠的同一天，華府便「亮劍」加碼封殺華為的晶片供應，而外界普遍覺得台積電願意拋開成本考慮赴美設廠就是期望美國能對其大客華為網開一面。

儘管市場覺得台積電即使失去華為的訂單可以有其他公司補上，惟台媒曾經指出，台積電早年10納米製程良率未如理想，華為還是「拍板」撐台積電，壓下將訂單交由其死對頭三星的念頭，因此華為與台積電之間不乏「情義」。

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