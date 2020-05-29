東方日報B1：富戶加快撤資　聯匯恐崩潰

「港版國安法」獲全國人大通過，市場憂慮美國會限制香港以港元及美元結算，衝擊聯繫匯率制度，更傳出香港的內地富戶不敢再將資金停泊區內。另邊廂，香港小市民人心惶惶，有富戶旋即將部分港元資產兌換至美元，並轉移至新加坡離岸戶口，坦言「好驚香港會好似中國咁限制暢美金」。分析認為，隨新股集資潮過去，港元匯價將轉弱至7.8以下水平。

草案通過後香港撤資聲音此起彼落，外媒報道，中國富豪停泊在香港的資金將愈來愈少，主要擔心「港版國安法」將使內地當局追蹤並控制其財富，現時新加坡、瑞士及倫敦已成為存放境外資產的重要基地。

香港的私人財富規模逾1萬億美元(逾7.8萬億港元)，銀行界估計，當中逾半規模，即大約3.9萬億港元屬於內地富豪，不少內地高資產淨值的人士查詢在新加坡開戶事宜。倘若香港資金及人才齊外流，勢危及香港作為全球金融中心的重要地位。

市民謝小姐向本報表示，自去年底已開立離岸戶口作兩手準備，過往一直未有將資金搬離香港，然而，由於憂慮「港版國安法」通過後香港會倣效內地設外匯管制，甚或聯繫匯率會崩潰，近日再加碼將手上的港元兌換至美元，周四(28日)透過網上銀行轉至新加坡離岸戶口，撤資規模達七位數港元，目前手持的港元與美元資產佔比為二比八，冀將港元資產減至一成。

坊間人心惶惶，有人甚至憂慮美國或會取消香港的中資銀行於環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)的使用權，挑起金融貨幣戰。SWIFT為環球資金結算系統，跨境交易大部分以美元計價，倘若遭封鎖，變相不能透過系統匯出或收取美元。

不過，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，此舉僅為非常極端情況下的制裁方法，即使實行，相信亦只會針對個人或個別機構，但對香港所有機構實施的機會不大，然而相關影響亦會牽連至整個金融業，一切視乎中美間的角力會否升級。

而星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享則認為，美元與港元的聯繫匯率，是香港貨幣發行局固定的匯率制度，美方沒有決定權，而聯匯的操作上是當發行港元，需有等量的美元去作支持，所以要維繫聯繫匯率，就要有足夠的美元儲備。他續指，當港匯動盪，可動用美元儲備以維持匯率在7.75至7.85區間。若要令聯繫匯率制度無法維持，一是香港外匯儲備的美元部分已全部用清；二是美國令香港沒有辦法取得美元，而不能用美元結算。

香港銀行財資界人士認為，香港作為全球金融中心，若美元結算受限，美元在港使用量勢隨之急挫，削弱美元霸權地位，料美國不願出此下策。反而估計首階段美國或會取消香港獨立關稅區地位，或設立在港投資限制的機會較大，進一步則可能呼籲在港的美企撤資，相關不確定性將為港元遠期匯價帶來貶值壓力。

周四「港版國安法」公布後港匯仍強勢，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，因多隻大型新股籌組上市，對港元需求殷切，相信上市潮過後港匯將回落，外資撤資及港人移民等因素均讓港元沽壓增加，預計港匯有機會跌至7.8水平。

本周初香港金管局總裁余偉文向市場大派「定心丸」，強調香港貨幣和金融體系不會因國安法立法而改變，聯繫匯率制度仍為重要支柱，並助香港抵禦多次危機，而港元及銀行體系亦未見有明顯資金外流。港府曾指，以往美方限制港元和美元結算，僅針對個別機構。

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