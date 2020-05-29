高盛直斥比特幣不是資產　並非合適投資

外媒報道，美資大行高盛近日再度批評比特幣，直言比特幣不是資產。

報道指，在一次名為《美國經濟前景及現時政策對通脹、黃金和比特幣的影響》的內部電話會議中，高盛高層人士談及新冠肺炎疫情爆發後的商機。

在演講文稿中，高盛表明，即使虛擬貨幣獲得市場「高度關注」，但該行並沒有將比特幣視為一種資產，並解釋指比特幣無法像債券或股票那樣通過與全球經濟增長相關而創造現金流，因此不能被歸類為資產。

高盛稱：「我們認為，如果一種證券的升值主要取決於其他人是否願意為此付出更高的價格，那麼對我們的客戶而言就並非合適的投資。」

該行又說：「我們還相信，儘管對沖基金可能發現交易虛擬貨幣因其波動性而具有一定的吸引力，但這種吸引力並不構成可行的投資理由。」該銀行還批評比特幣涉及龐氏騙局、勒索軟件、洗錢和暗網市場等非法活動。

虛擬貨幣社區普遍對高盛的言論感到不滿，當中很多知名人士抨擊了高盛過去的說法。溫克沃斯兄弟(Cameron Winklevoss及Tyler Winklevoss)更直言，高盛也曾經涉嫌洗錢案，因此該行對比特幣的指控是雙重標準。

比特幣周四報9,451美元，升260美元或2.8%。

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