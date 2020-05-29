紐約期金直撲1730美元關　投資者仍保持審慎

雖然美股做好，但投資者仍對後市保持審慎，國際金價周四(28日)微升。紐約8月期金收報每安士1,728.3美元，升1.5美元或0.1%。美匯指數報98.45，跌0.6%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，市場留意到中美關係轉趨緊張，加上更多數據反映經濟活動疲弱，對金價有所支持。

美國勞工部周四公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前一周的244.6萬人，降至212.3萬人，略高市場預期的210萬人，令疫症爆發以來累計人數突破4,000萬人。

另外，外國傳媒報道，美國5月申請破產的企業數量達到2009年以來新高，主因是漫漫無期的封鎖令導致企業財務問題加劇，如今迫使多數美國企業面臨無力償債的困境。

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