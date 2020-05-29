紐約期油收漲2.7%　布油企穩35美元關

紐約7月期油收報每桶33.71美元，升0.9美元或2.74%；布蘭特7月期油於結算日收報每桶35.29美元，升0.55美元或1.58%。

美國能源部(EIA)公布，至5月22日當周，美國原油庫存增加792.8萬桶，預期減少191.1萬桶，前值減少498.2萬桶，創2017年3月以來新高，其中墨西哥灣沿岸庫存創歷史新高，並創2017年2月以來最大單周增幅。

期內，美國汽油庫存減少72.4萬桶，預期增加15萬桶，前值增加283萬桶；庫欣地區原油庫存變動減少339.5萬桶，前值減少558.7萬桶。

美國上周原油每日產量下滑10萬桶，至每日1,140萬桶，創2019年7月以來新低。

芝加哥Price Futures Group資深分析師Phil Flynn說表示，即使原油供應大幅增加，但由於更多煉油廠運作以及汽油需求增加，EIA最新數據仍然是樂觀的。

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