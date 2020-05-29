美股收市：道指逾200點升幅化灰　全日挫147點

市場關注中美關係轉趨緊張，美國股市周四(28日)由升轉跌。道指尾市蒸發高達210點的升幅並轉為下跌，收報25,400點，跌147點或0.58%；標指收報3,029點，跌6點或0.21%；納指收報9,368點，跌43點或0.46%。

美國國務卿蓬佩奧周三就中國政府推行港版國安法，向國會提交證書指不再視香港為高度自治，不保證香港繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇。美媒引述消息指，蓬佩奧提交的證書不會自動觸發華府採取行動，總統特朗普最快周五決定下一步行動。

傳美國總統特朗普可能簽署針對Facebook(Fb)和Twitter等網站的行政命令，Facebook和Twitter全日分別下挫1.61%和4.45%。

波音公司着手裁減1.23萬個美國職位，同時重啟737 Max客機的生產，股價收市微升0.2%，報149.82美元。

對於後市，儘管疫情引發全球股市動盪，未來亦可能繼續波動，但貝萊德行政總裁芬克認為，全球股市長遠仍值得押注，而且即使到了今天，大手持有「新經濟股」長遠仍勢是上佳的資產選擇。不過，這不代表短期前景光明，他提醒，就業市場回復的速度可能較市場普遍預期為慢。

數據方面，美國首季國內生產總值(GDP)經修訂後按季以年率計收縮5%，收縮幅度較初步估計和市場預期的4.8%大，期內個人消費的跌幅由初步估計的7.6%修訂為6.8%。

美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前一周的244.6萬人，降至212.3萬人，略高市場預期的210萬人，令疫症爆發以來累計人數突破4,000萬人。

至於前周持續申領人數，由之前一周的2,491.2萬人減至2,105.2萬人，遠低預期的2,568萬人，並自疫情衝擊經濟以來首次錄得跌幅，反映就業市場有穩定迹象，重新獲招聘人數多過新失去職位人數。

此外，美國4月份耐用品訂單跌17.2%，跌幅較前一個月經修訂的16.6%大，但較市場預期的19%溫和；扣除運輸設備的跌幅為7.4%，跌幅遠較前一個月經修訂的1.7%大，但亦較市場預期的15%溫和。

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