歐盟貿易專員：英國可能已經放棄追求脫歐協議

外媒引述一名歐盟高級官員表示，英國可能已經放棄了與歐盟達成貿易協議的希望，這進一步意味到雙方在談判中矛盾很深。

歐盟貿易專員Phil Hogan在布魯塞爾向歐洲議會貿易委員會表示，目前與英國的談判沒有取得太大進展，「也許英國已經認定不會達成協議。」

英國和歐盟將在下周恢復談判，雙方無一預計出現重大進展，令年底談判破裂的風險增加。如果雙方未能達成共識，英國將在沒有貿易協議的情況下離開歐盟的單一市場和關稅同盟。這將給已經備受新冠疫情打擊的企業和消費者帶來影響和額外成本。

Hogan說，希望看到英國比以前更加努力在相關問題上向前推進，歐盟方面隨時準備相向而行，強調「速度至關重要，因為時間不多了。」

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