聯儲報告：美上市企業因中美貿戰損失1.7萬億美元市值

紐約聯儲銀行最新報告指，中美貿易戰導致美國上市公司損失1.7萬億美元的市值，並將會在今年底前，降低該些企業的投資增長速度兩個百分點。

紐約聯儲銀行副主席Mary Amiti表示，美國對華關稅實施後，美企投資擴張在去年底下跌了0.3個百分點，並會在今年底前再下降1.6個百分點。

報告指出，美國提高進口關稅後，當地企業幾乎承受了所有額外成本，加上由於中國關稅，由美國出口到中國的商品盈利有所降低。

再者，中美貿易戰令中國經濟增長放緩，美國企業在中國的業務也縮減了，盈利能力下降損害了投資增長。報告認為，中美貿易戰的影響不應只集中於出口和進口的數據，亦要關注美國在中國附屬公司的業務情況。

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