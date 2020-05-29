【專家點評】麥嘉嘉：中美角力　宜做好對沖部署

美國國務卿蓬佩奧稱，已經向國會提交報告，不保證香港享有回歸前的特殊待遇。路透社引述消息人士指，美國正考慮暫停給予香港出口貨品到美國的特殊關稅待遇，即香港的出口貨品可能會被徵收與內地一樣的關稅稅率。

華府數據顯示，美國去年從香港進口總值47億美元的商品，而香港對進口美國貨的關稅是零。香港也是美國去年最大貿易順差的地區，金額達261億美元。市場擔心會引發外資流走，而根據市場資料，已有投機者押注港元大幅貶值，一年期美元兌港元遠期美電溢價，已反映市場對港元貶值預期。目前中美關係不明朗因素困擾下，或引發市場對港元信心危機。

另方面，中國外匯交易中心人民幣兌每美元中間價周四報7.1277，較上個交易日跌185點子，另外，離岸人民幣兌每美元(CNH)在周三晚跌穿7.19關口，低見7.1966，創2019年九月以來新低，亦低於中美貿易戰最緊張時的低位。如果美國的強力回應加劇中美關係惡化，並引發對第一階段貿易協議執行前景的重新評估，料進一步對人民幣施壓。

內地《政府工作報告》沒有提到今年經濟增長指標，但要專注於擴大內需，「六保」是今年「六穩」工作的着力點，今年要優先穩就業保民生。政府在報告中提出一系列財政措施，相當於中國國內生產總值(GDP)的4.1%。該報告又指，今年赤字率計劃於3.6%以上，財政赤字規模較去年增加1萬億元人民幣，同時發行1萬億元人民幣的抗疫特別國債。於去年底，中國政府的債務率是38.5%，遠低於主要發達國家和新興市場國家的水平，因此中國仍有較大財政空間。

縱使恒指現價預測今年市盈率只有約10.8倍，但在中美角力加劇背景下，投資者仍需做好風險管理。策略上，若投資者對手持的股份長線前景具信心，可考慮看空恒指ETF作對沖，亦可考慮買入離現價較遠的恒指熊證，或沽出期指，作為對沖持股風險的工具。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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