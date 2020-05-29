共享集團委任共同臨時清盤人

命令規定，只要向公司委任共同臨時清盤人，除非獲得開曼群島法院的准許及受開曼群島法院可能施加的條款所規限，否則任何針對公司的訴訟、行動或其他法律程序(包括刑事訴訟)不得開展或進行。

命令亦規定，為免生疑，未經共同臨時清盤人直接或間接批准，不得繳付或處置公司的財產或轉讓股份或更改公司股東身份，惟根據開曼群島公司法第99條的規定，透過或憑藉共同臨時清盤人的授權或批准於其履行職責及職能以及根據命令行使其權力時，有關付款或處置或轉讓股份或更改公司股東身份概不會失效。

為免生疑，董事會將繼續管理公司各方面事務及行使公司組織章程大綱及細則所賦予之權利，惟倘共同臨時清盤人於任何時間認為董事會並未以公司以及其債權人及股東之最佳利益行事，則共同臨時清盤人將有權向開曼群島法院報告此事，並向開曼群島法院尋求共同臨時清盤人認為屬適當之有關指示。

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