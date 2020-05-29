【市前重點睇】道指倒跌147點　美匯跌至98.3

●美匯指數跌至98.38，離岸人民幣(CNH)見7.1724，港匯企7.7531，美元兌日圓處107.67，歐元升上1.1074，英鎊漲至1.2317。金價於1,720美元關反覆上落。布油升至35.29美元，紐油高見34.21美元。道指期貨下跌。

●美國聯儲局公布，至5月27日，該局整體資產負債表規模達到7.15萬億美元，一周之前為7.09萬億美元，續創紀錄新高。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，相信美國經濟已經見底，預計國內生產總值(GDP)將在今年下半年和明年實現增長。

●紐約聯儲銀行最新報告指，中美貿易戰導致美國上市公司損失1.7萬億美元的市值，並將會在今年底前，降低該些企業的投資增長速度兩個百分點。

●美國首季國內生產總值(GDP)經修訂後按季以年率計收縮5%，收縮幅度較初步估計和市場預期的4.8%大。

●美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數，由前一周的244.6萬人，降至212.3萬人，略高市場預期的210萬人，令疫症爆發以來累計人數突破4,000萬人。

-至於前周持續申領人數，由之前一周的2,491.2萬人減至2,105.2萬人，遠低預期的2,568萬人，並自疫情衝擊經濟以來首次錄得跌幅，反映就業市場有穩定迹象，重新獲招聘人數多過新失去職位人數。

●美國4月份耐用品訂單跌17.2%，跌幅較前一個月經修訂的16.6%大，但較市場預期的19%溫和。

●美國10年期國債孳息率升0.82點子，報0.69厘。

●港股ADR指數收報22,979點，跌153點或0.67%。

●6月恒生指數夜期收報23,030點，升132點，低水103點，成交21,430張。

●紐約8月期金收報每安士1,728.3美元，升1.5美元或0.1%。

●紐約7月期油收報每桶33.71美元，升0.9美元或2.74%；布蘭特7月期油於結算日收報每桶35.29美元，升0.55美元或1.58%。

●美資大行高盛近日再度批評比特幣，直言比特幣不是資產。

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