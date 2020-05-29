【股民熱話】2020年的超級黑天鵝　竟然係香港危城？

歷史上的庚子之年，中國都似乎離不開災禍，如鴉片戰爭、義和團事件、八國聯軍攻入北京、60年前內地大饑荒等。沒料到，今年適值庚子年，中國也是在劫難逃，不但有大型瘟疫，全球經濟衰退，加上中美貿易戰不斷升級，情況令人擔憂。更萬料不到的是，一向以國際都會自居的香港，竟然成為中美角力的主場，更有機會成為引發全球金融市場大亂的「超級黑天鵝」！

點解咁講？唔好以為美國一旦取消香港的獨立關稅地位，影響僅限於香港的貿易。一則中國必會作出反制，從而招徠美國更多的行動，包括在商務簽證、科技和電子產品的轉口、直接投資等出招設限，令香港演變成「新冷戰」的磨心，長遠勢將進一步打擊全球一體化，引發全球資源重新分配，對金融市場的連鎖反應，不容低估。

截至4月底，香港的外匯儲備約有4,412億美元，相當於香港流通貨幣的6倍多，或港元貨幣供應M3約46%，看起來聯匯穩如泰山，沒有危機。理論上，港元是否與美元掛鈎，也是香港內部政策而已，不用取得其他政府的許可。但實際上，美國若要針對行事，限制港元及美元結算，則聯匯制度不無變數。事實上，根據港府早前的說法，美國確可針對個別機構限制美元結算。那在極端情況之下，存不存在美國限制港企在國際貿易上使用美元結算，從而變相推港元聯匯制度瓦解？

再講，一地之貨幣，離不開其經濟實力。回歸以來港府管治之惡劣水平，不用多說，問題日積月累，搞出這個大亂局。如今香港經濟競爭力下降、百業蕭條、地緣政治風險急升、政府財政赤字、信心危機加重走資壓力。若港、美關係的改變，觸發國際資金在港退潮，那對香港的經濟、貿易進一步轉差，金融體系以至聯繫制度穩定，可以毫無影響嗎？

此外，香港在國際舞台的地位褪色，又會否演變成中國的經濟危機？畢竟香港已成為中國資產的主要境外定價中心，同時作為中企集資及重要技術轉口進入內地的基地，若香港股、樓大冧，轉口角色不再，在今時今日內地經濟差到訂不出全年增長目標、債務規模不斷膨脹，處境之嚴峻，可以預見！

所謂「世事無絕對」，現在香港無論大戶小戶，最擔心的，就是如何處理手上的財富保值。放諸四海而皆準的風險管理哲學，就係凡事作最壞打算，作最佳準備。在大變局面前，無力感令人沮喪，只有自己計自己數，自求多福！

東網財經專欄作者 帥哥

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