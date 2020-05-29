第一太平旗下公司出售菲律賓輕鐵運輸系統股權
2020年05月29日 08:20
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第一太平(00142)公布，其持股42.2%的聯營公司MPIC同意出售MPLRC約34.9%股權予Sumitomo，作價約30億菲律賓披索(約4.625億港元)，將全數以現金支付。交易確認收益1.8億披索(約2,770萬港元)。
交易完成後，MPIC將仍實益擁有MPLRC已發行及流通股本之65.1%權益，而MPLRC及LRMC之財務業績將會繼續綜合入集團之綜合財務報表內。
MPLRC於LRMC中擁有合共55%經濟權益，而LRMC則為菲律賓輕鐵運輸系統1號線(LRT 1)之營運商。因此，於完成後，Sumitomo將會實益擁有LRMC已發行及流通股本之19.2%權益。MPIC預期將透過MPLRC受惠於Sumitomo之全球鐵路及行業專業知識。
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