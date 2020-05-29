第一太平旗下公司出售菲律賓輕鐵運輸系統股權

交易完成後，MPIC將仍實益擁有MPLRC已發行及流通股本之65.1%權益，而MPLRC及LRMC之財務業績將會繼續綜合入集團之綜合財務報表內。

MPLRC於LRMC中擁有合共55%經濟權益，而LRMC則為菲律賓輕鐵運輸系統1號線(LRT 1)之營運商。因此，於完成後，Sumitomo將會實益擁有LRMC已發行及流通股本之19.2%權益。MPIC預期將透過MPLRC受惠於Sumitomo之全球鐵路及行業專業知識。

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