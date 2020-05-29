【專家點評】古勝：4個原因　唔好心急買港鐵

港股尋日走勢似坐過山車，午後更一度低見22,779點，收市重新企上23,100點水平。坦白講，港股受地緣政治所制，但又應跌唔跌，維穩作用無庸置疑，問題係會維持秩序到幾時？有冇能力等到大部分中概股回流香港上市？老古都冇水晶球，真係答唔到，不過現階段可以做的就是去弱留強，強勢指數成份股的值博率較高。

再睇走勢，港鐵目前已見逾3年低位，尋日跌逾2%收報36.85元，跌穿2018年10月的37.5元底，下個較大的支持位係2016年底的34元水平。建議現階段唔好心急住，等跌定先好出手，且要分注吸納。

東網財經專欄作者 古勝

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