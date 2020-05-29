【專家點評】古勝：4個原因 唔好心急買港鐵
2020年05月29日 08:30
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港股尋日走勢似坐過山車，午後更一度低見22,779點，收市重新企上23,100點水平。坦白講，港股受地緣政治所制，但又應跌唔跌，維穩作用無庸置疑，問題係會維持秩序到幾時？有冇能力等到大部分中概股回流香港上市？老古都冇水晶球，真係答唔到，不過現階段可以做的就是去弱留強，強勢指數成份股的值博率較高。
至於好似港鐵公司(00066)呢啲弱勢股，奉勸大家唔好貪平！點解咁講？原因有四個，首先是本地乘客量連跌10個月，最新4月份更按年冧逾4成，創最大跌幅。其次，受香港經濟衰退及環球不景影響，早前管理層喺股東大會指，對投資物業估值或有負面影響，意即面臨重估風險。其三，旗下商業物業租金減少。最後則是屬於半隻地產股的港鐵，地產銷售收益將隨經濟下滑。連番打擊下，管理層雖指暫不改變派息政策，但滙豐連股價除淨後都可以唔派息，又有誰能保證港鐵一定得？
再睇走勢，港鐵目前已見逾3年低位，尋日跌逾2%收報36.85元，跌穿2018年10月的37.5元底，下個較大的支持位係2016年底的34元水平。建議現階段唔好心急住，等跌定先好出手，且要分注吸納。
東網財經專欄作者 古勝
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