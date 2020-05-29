亞洲股市：日韓股偏軟　澳股跌逾1%

亞洲主要股市下跌，日本日經225指數跌35點或0.16%，報21,881點。

日產汽車挫逾5%，該公司公布財年虧損6,710億日圓。

由於新冠肺炎疫情打擊國內外需求，並加深經濟衰退，日本4月工業產值創下2011年地震海嘯災難以來最大降幅，零售銷售也大降。4月份工業產值按月下降9.1%，連續第3個月下降，預期中值為下降5.7%；按年跌14.4%，預期跌10.6%，前值跌5.2%。零售銷售按月下降9.6%，預測為下滑6.9%。

此外，日本4月失業率報2.6%，預期為2.7%，前值2.5%。

南韓首爾綜合指數跌3點或0.15%，報2,025點。該國4月份的零售銷售按月錄得5.3%，為自1995年12月以來最大漲幅。

4月份南韓工業產出經季調後按月收縮6%，創下自2008年12月以來最大降幅，是市場預期降幅的近兩倍。按年跌4.5%，亦扭轉了3月份增長7.4%的局面。

南韓的3月工業產出一度大增4.7%，但主要是由於中國工廠當時尚未全面復工，從而提振對南韓產顯示器面板和汽車的需求。

澳洲股市跌64點或1.1%，報5,786點。

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