【全球攬炒】日本4月工業產值及零售銷售按月齊插9%

由於新冠肺炎疫情打擊國內外需求，並加深經濟衰退，日本4月工業產值創下2011年地震海嘯災難以來最大降幅，零售銷售也大降。

4月份工業產值按月下降9.1%，連續第3個月下降，預期中值為下降5.7%；按年跌14.4%，預期跌10.6%，前值跌5.2%。零售銷售按月下降9.6%，預測為下滑6.9%。

日本政府本周公布規模1.1萬億美元的刺激計劃，令該國抗疫刺激措施規模擴大1倍，達到國內生產總值(GDP)的40%。

隨着周一(25日)解除了全國緊急狀態，現在的問題轉向企業需時多久才能恢復經濟活動。經濟學家認為，本季度經濟將收縮逾20%，創1955年以來最大降幅，並預計復甦速度可能緩慢，因為出口、旅遊業和商業投資復甦仍面臨重重困難。

日本首相安倍晉三的支持率已經下降，經濟持續疲弱可能會促使他加大刺激政策。部分分析師預計，今年將需要第3份，甚至第4份補充預算。

該國央行行長黑田東彥承諾，將採取一切必要措施來支持經濟，但周五(29日)的數據不太提高短期內擴大寬鬆的可能性，因為數據與預期基本一致。

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