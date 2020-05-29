利奧坊‧曦岸邀殿堂級設計師　傾力打造藝綠會所

利奧坊‧曦岸藝綠會所合共逾2萬方呎，共提供21項設施，是整個「利奧坊」系列最大型的園林會所。

項目擁有全港首個紫色綠洲，園藝大師西畠清順以不同層次、不同品種的紫色植物，打造劃分7大主題的園林，住戶可隨時於各主題園林感受不同風格的植物藝術。

藝綠會所Club ArtyGreen的懸浮健身室由外形流利的線條打造，具前衞風格。前往健身的住客隨了可使用每一處設施，更可在位於天台的星空自助吧與朋友暢聚。

森田恭通擅長運用花與藝術兩大元素，將花藝投入於會所每個角落，並配合由世界各地精心搜羅的藝術名家雕塑，為住客獲得新的感觀體驗。

事實上，過去多年森田恭通亦曾創作過與花相關的代表作，包括於2014年與西班牙豪華瓷器品牌LLADRO合作，打造以「生命就是花朵」為主題的瓷器，全球限量僅100件，當時每件售價更高達72萬日圓。此外，他於2015年更與著名法國水晶品牌Baccarat (巴卡拉)合作打造巨型水晶吊燈，慶祝該品牌250周年，作品在東京惠比壽花園廣場中展出。

森田恭通同時也有多項著名建築設計，如2008年設計香港九龍站上蓋W HOTEL酒店，2013年於東京六本木設計1967 Bar lounge高級酒吧。而2017年更在日本靜岡縣熱海市設計HIRAMATSU酒店度假村，大受旅客歡迎。而其個人攝影作品展覽Porcelain Nude，則於2015年展開，至今仍在世界各地巡迴。

至於植物獵人西畠清順作為日本150年花藝老舖的第五代傳人，多年來浪迹各國，搜尋珍稀植物，打造引人入勝的園林旅程。他曾參與多個國際知名園林項目，並與多個世界級品牌合作，包括東京代代木Village、Louis Vuitton、Fendi、TOYOTA等。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊‧曦岸共提供488伙，間隔涵蓋開放式至3房，主打的1房戶，合共289伙，佔全盤近6成。項目6樓至26樓為標準單位樓層，其中開放式單位實用面積由193至200方呎，1房單位實用面積247至287方呎，而2房單位實用面積則介乎400至413方呎。

利奧坊‧曦岸展銷廳提供3個示範單位，包括一個連裝修經改動示範單位及兩個無改動示範單位。其中連裝修示範單位，以第2座22樓E室為設計藍本，屬實用面積257方呎的1房戶。單位由著名室內設計師Norman Chan負責，以灰白為主調，配上金屬及水泥質感物料，主打型格簡約格調。設計師同時以透光金屬條紋屏風，分隔客廳及睡眠區，以擴闊空間感，成為單位最大設計特色。

至於睡眠區則設有金屬吊燈，配以米白色牆身，增加溫暖感。開放式廚房設綠色特色牆，與項目Arty Green設計概念互相呼應。廚房設雲石牆身，浴室亦以綠色為主調，並以黑色衞浴設備配襯。

其餘兩個無改動示範單位則參照第2座22樓E室及B室搭建，實用面積分別為257及413方呎，屬一房戶及兩房戶。

該兩單位客飯廳間隔同樣方正實用，外接露台，將空間延伸至戶外，提高室內採光度，而層與層之間高度約3.5米，發展商利用單位高樓底優勢，設置假天花儲物櫃，增加收納空間。另外，單位設有無線充電器，可以為具無線充電功能或內置無線充電圈的手機充電。

而且該兩單位均採用開放式廚房設計，設有精選高級電器品牌，包括德國品牌Miele、西門子及意大利爐具Mia Cucina等。浴室天花設置藍牙揚聲器，可透過藍牙連接手機或電腦播放音樂，而設計則以淺木色為主。

第2座22樓E室無改動示範單位最特別之處，為睡房採用趟門設計，住戶可按需要隨意運用空間。

至於第2座22樓B室，兩間睡房間隔同樣方正，主人房更設工作平台及轉角玻璃窗，將自然光引入室內。