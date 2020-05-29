墨爾本Monash大學區公寓入場費二百萬 實踐以房養學

Ray White許嘉宇稱，是次推出的三大屋苑提供聯排別墅及公寓，集合現樓及樓花供買家選購。

【特約報道】雖然近月澳元兌港元的匯率已由低位回升至約5元水平，但依然較過去十年的高位有逾四成的折讓幅度，吸引大量海外買家入市當地房地產市場，實踐以房養學。由於不少海外買家湧入當地，加上國內需求強勁，墨爾本東南面Monash大學區的樓價節節上升，其中Clayton校區的公寓樓價，在過去12個月竟然大幅上升23%。有見當地樓價升幅顯著，是次Ray White將重新推出位於Monash大學區的三大搶手屋苑Jackson Green、Brightwood Monash及Eastwood Monash，入場單位售價僅約198.4萬港元起，入場單位首期20萬港元，最低呎價僅1,700港元。個別項目買家可享5年每年最少4.5厘租金保障計劃。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次推出的三大屋苑提供聯排別墅及公寓，集合現樓及樓花供買家選購，所有單位附送車位。其中EASTWOOD為聯排別墅項目，目前已展開動工，預計買家可於今年年尾收樓。樓盤提供三房至六房戶的聯排別墅，實用面積介乎1,600至3,000方呎不等，每戶均提供車位及獨立花園。樓盤最平入場三房單位售價僅約399.95萬港元，首期僅需要40萬港元起，折合呎價僅約1,700港元起。

該項目大部分聯排別墅均享有廣闊空間，同時極具私隱度，可媲美香港名人明星聚居的豪宅屋苑「康樂園」。此外，樓盤也鄰近Monash大學及購物中心Chadstone，同時也可步行前往火車站，交通便捷。

至於Brightwood則為現樓精品公寓，位於Clayton區的中心位置，項目對面就是澳洲八大之一的Monash大學，地理位置優越。項目現已落成，提供235套公寓和26套別墅。精選戶型設有一房至兩房連書房單位，入場單位首期20萬港元起，呎價約3,000港元起，該盤目前只餘下少量特色戶。由於項目屬全新現樓，買家可即買即收租，購入項目公寓單位後，享5年每年最少4.5厘租保計劃。

該樓盤坐落於大學旁邊位置，步行5分鐘至Clayton校園，學術氣氛濃厚，吸引不少留學生居住，而且周邊更擁有不少高等教育和研究機構，市場對租盤需求量大，令當地房屋空置率極低，奠定了高回報率的投資基礎。而由樓盤出發前往南半球最大購物中心Chadstone也只需要8分鐘車程，樓盤預計將成為投資者的放租首選。

而Jackson Green位於墨爾本東南面大學區Clayton，樓盤屬綜合型大型屋苑，包括151座聯排別墅及4幢分層住宅，部分已經入伙。而且鄰近Clayton火車站，地理位置得天獨厚，附近亦設超級市場，更有大型醫院及商業區。屋內間隔四正，設計時尚精緻，大廳連接陽台，令室內採光度充足。

由於樓盤屬大學區物業，樓價不受外圍因素影響，加上每年均有新學生，故坐擁龐大而穩定的租客市場。而Clayton的校舍正在擴建，相信未來學生人數將會更多。

項目發展商為Cedar Woods，屬當地十大上市發展商之一，於1987年成立，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到着重環境的可持續發展概念項目。

許嘉宇又表示，墨爾本樓價升幅領先全國，其中Clayton校區的樓價升幅更加明顯，過去十二個月區內公寓樓價勁升23%，而洋房則升16%。他解釋，升幅強勁主要由於政府在城市規劃上有利提升Clayton的地位，如維多利亞州政府公布500億澳元地鐵網絡計劃Suburban Rail Loop，將成為澳洲史上最大的公共交通項目。

該線路擬定穿過墨爾本機場連接墨爾本東部、西部多個區，並連接所有主要的火車路線。這條計劃中的線路約長90公里，將在Cheltenham 與 Werribee之間運行，途經墨爾本機場，包括12個站點，其中不乏墨爾本多個華人區，包括Glen Waverley、Doncaster 和「小香港」Box Hill等。從Cheltenham到Box Hill的東端路段是工程建設的第一階段，途經Clayton、Monash、Glen Waverley和Burwood，預計附近的房價也會水漲船高。

事實上，Clayton位於墨爾本東南面，為大學校區，每年吸引大量海外學生於區內尋找住宿，但該區與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，但學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。

此外，Clayton同時為東南邊主要傳統商業區，設有火車站，附近亦設超級市場，更有大型醫院及戲院，更有南半球最大購物中心Chadstone Shopping Center，生活所需不假外求。

許嘉宇續指出，大學區物業一向有穩定租戶來源，租金收入平穩向上，絕對是「穩陣、優質」的長線投資物業。由於收租回報穩健，近年不少香港投資者入市當地房地產市場，並實踐「以房養學」的投資概念。

他解釋，不少年輕學子喜歡前往海外地區求學，其家長為解決子女讀書時的住屋問題，或會購入當地住宅物業，讓子女在學期間作自住，同時又可把多餘房間出租。此外，由於子女在當地讀書時間或超過四年，購買及持有當地貨幣資產後，除了可享受物業升值及租金收入，同時也可避免匯率波動所導致的風險。

對於近月澳元走勢波動，他表示，在2011年澳元兌港元曾經高達8.56元的高位，而在五年前Ray White香港分行成立時也高達7.5元。不過近年澳元滙價不斷下挫，早前更一度下挫至4.3元的低位，而近日則回升至5元水平，相對2011年高位有高達四成折讓，反映現時入市，投資者除了有機會賺取物業升值外，更有機會獲得滙價上漲的賺幅。

他又指出，除滙價吸引外，近一年香港社會上出現不少新情況，令經濟上添加不穩定因素，導致香港投資者查詢海外房地產的個案增加。其中澳洲政府在新冠疫情及金融危機下，當地樓市依然穩健，物業升幅及租金回報理想，成為當地經濟的強心針，也令海外投資者信心增加，故近一個月查詢澳洲物業的個案明顯上升。反映香港投資者已逐漸意識到分散投資的重要性，不會把所有雞蛋放在同一個籃子內。轉為選擇購買澳洲物業，用作避險又可以保值，因此令到澳洲樓成為追捧對象。

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墨爾本Monash大學區屋苑展銷會

日期:5月30至31日 (周六至周日)

時間:上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

內容: 「以房養學」投資概念

時間：下午3時正 (每日一場)

電話: 2376 1088