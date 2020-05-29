人民幣速遞：中間價跌至7.1316　離岸價企7.17

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1316，較上日下調39點子。

離岸人民幣(CNH)兌美元低見7.1772，每百港元兌92.57元人民幣。

亞洲市，美匯指數跌至98.47。

中美緊張關係持續升溫，美國總統特朗普表示可能討論針對中國的行動後，CNH隔夜回吐漲幅。外電報道，常駐紐約的交易員表示，周四(28日)離岸交易量遠遠高於平均水平，主要流往美元買盤。

人民銀行周四將人民幣中間價定於7.1277，雖然弱於周三(27日)，但強於周二(26日)的2008年2月以來最弱水平7.1293。

花旗策略師Calvin Tse認為，CNH本周跌至歷史低位的行情或是曇花一現，人行的中間價策略將為近期反轉奠定基礎。雖然當局一直下調中間價，但市場關注的是中間價預期誤差的方向，亦即是逆周期因子。

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