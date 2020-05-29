A股快報：兩市倒升　創指漲逾1%

滬深三大指數低開後反覆上升，滬綜指半日升0.18點或0.01%，報2,846.41點；深成指升51點或0.48%，報10,704點；創業板指升21點或1.04%，報2,076點。

【09:25】A股快報：兩市偏軟 融資餘額少8億人民幣

美國總統特朗普擬於當地時間周五(29日)的新聞發布會上宣布對華行動，內地股市偏軟，滬綜指低開10點或0.37%，報2,835點；深成指低開38點或0.36%，報10,615點；創業板指低開5點或0.25%，報2,049點。

中國人民銀行公開市場將進行3,000億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，並無逆回購到期，實現淨投放3,000億元。

本周，人行合共進行6,700億元逆回購操作，另無逆回購到期，實現淨投放6,700億元。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1316，較上日下調39點子。

另外，截至周四(28日)，上交所融資餘額報5,566.8億元，按日減少8.73億元；深交所融資餘額報4,979.69億元，按日增加0.34億元；兩市合計10,546.49億元，按日減少8.39億元。

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