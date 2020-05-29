差估署：4月私宅售價指數按月跌0.13%　租金指數創3年低

香港住宅樓價走勢反覆。差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報376點，較3月份回跌約0.13%。今年首4個月，該指數則已下跌約0.84%。

至於上月份兩類面積單位樓價走勢同樣向下。當中實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報307.8點，按月下調約0.68%。今年頭4個月已下跌約1.7%。

而實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報378.5點，按月挫約0.18%。而首4個月則跌約0.92%。

另外，4月份租金指數報180點，按月顯著回落約1.4%，已連跌8個月，指數為2017年4月後最低。而今年首4個月則下跌高達5.1%。

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