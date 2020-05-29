港股格局：姚浩然料在兩萬三附近徘徊
2020年05月29日 10:43
東網電視更多新聞短片
時富資產管理董事總經理姚浩然表示，全國人大已表決通過「港版國安法」，美國總統特朗普周五(29日)將召開記者會談及中國問題，投資者關注美國會否就「港版國安法」通過採取行動，預計大市短期將有壓力。不過，他認為市場已一定程度消化相關消息，而港股近期走勢亦跑輸歐、美市場，主要由於恒指成分股中有不少舊經濟股份，受疫情拖累程度較大，除非人民幣大幅貶值，否則港股估值仍然吸引。不過，由於市場仍受不明朗因素影響，預計恒指將在兩萬三附近徘徊，波幅區間約在22,500點至23,500點，投資者可揀優質股作長線部署。
至於在中美關係轉差下，會否窒礙內地5G網絡擴展步伐，姚指出，內地仍會加快推動5G發展。相關概念股看好京信通信(02342)，或者半導體股中芯國際(00981)，認為兩間企業盈利動力較強，加上可受惠國策推動芯片國產化。至於中國鐵塔(00788)股價已由高位回落，雖然現現價具一定防守力，但估值偏高，且業務爆炸性不大。
吉利汽車(00175)折讓7%配股，集資淨額64.47億元，姚浩然表示，吉汽短線股價或會受壓。整體而言，內地4月汽車銷售轉強，加上內地消費者偏好外國品牌，因此他看好汽車代理股多於汽車製造股，建議可留意中升控股(00881)，去年盈利增長不俗，且估值吸引，股價屢創新高，亦正正反映市場較偏好汽車代理股。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！