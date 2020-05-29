港股格局：姚浩然料在兩萬三附近徘徊

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，全國人大已表決通過「港版國安法」，美國總統特朗普周五(29日)將召開記者會談及中國問題，投資者關注美國會否就「港版國安法」通過採取行動，預計大市短期將有壓力。不過，他認為市場已一定程度消化相關消息，而港股近期走勢亦跑輸歐、美市場，主要由於恒指成分股中有不少舊經濟股份，受疫情拖累程度較大，除非人民幣大幅貶值，否則港股估值仍然吸引。不過，由於市場仍受不明朗因素影響，預計恒指將在兩萬三附近徘徊，波幅區間約在22,500點至23,500點，投資者可揀優質股作長線部署。

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