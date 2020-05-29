全球經貿戰：中國買4056億元美國能源產品承諾恐生變

外電報道，中國在履行其購買520億美元(約4056億港元)美國石油、天然氣及其他能源產品的承諾方面已經落後，而中美緊張局勢加劇，或將危及到未來美國對華的能源銷售。

根據中美1月份簽署的第一階段貿易協議，中國同意今年額外購買185億美元的美國原油、煤炭和其他能源產品，到2021年進一步增至339億美元。

然而，ClearView Energy Partners LLC發表報告指出，追蹤3和4月份貿易情況的數據顯示，在具有政治重要意義的農產品和能源產品方面，中國可能遠遠還沒有實現其購買義務。根據中國海關數據顯示，在截至4月的12個月內，中國僅從美國進口36億美元的煤炭、石油、石油焦和其他能源產品。而該些銷售數字，是發生在新冠肺炎疫情大流行令中美摩擦加劇之前。

事實上，石油行業領導者擔心中美之間針鋒相對的態度，會使更多潛在交易面臨風險。他們已擔心中國在採購美國能源方面進度落後。部分甚至敦促特朗普允許中國以簽訂長期合約購買美國液化天然氣的方式，來履行部分購買承諾，儘管該些交易需要數年的時間、在實際的天然氣交付時才會實現。

美國石油學會發言人Scott Lauermann透露，該學會敦促美國政府繼續與中國進行外交接觸，避免貿易緊張局勢升級，這可能危及美國的經濟復甦和長期能源安全。

至於美國勘探與生產委員會執行長Anne Bradbury亦稱，政府、議會和美國能源生產商都了解長期貿易關係的重要性，「我們都致力於通過共同努力，找到切實可行的解決方案和合理的折衷辦法，以確保中國遵守其第一階段的原油和天然氣能源貿易承諾。」

中美兩國摩擦加深，美國剛剛將33家中國實體列入貿易黑名單，並宣稱香港不再有理由享有美國法律賦予的特殊待遇。美國國會議員亦正在敦促特朗普針對中國加強對香港的控制以及侵犯人權行為，要求對中國實施制裁。同時，中國警告如果美國對中國實施制裁或干預中國內部事務，中國將進行反制。

白宮亦暗示了貿易可能受到的干擾。白宮首席經濟顧問庫德洛稱，中國第一階段貿易協議目前仍在繼續，可能會取得進展，但認為中國對香港的舉動是一個非常大的錯誤。

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