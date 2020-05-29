差估署：4月港島區細單位售價跌近1%

差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，4月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，當中港島及九龍區按月下挫，新界區則上升。

港島區平均每方呎售價約17,187港元，按月跌約0.96%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約739萬元。

至於九龍區細單位平均每方呎售價則回落至約14,913元，較3月低約0.23%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約641萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價約14,032元，為去年11月後，呎價再次達到1.4萬元水平。按月上升約0.65%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約603萬元。

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