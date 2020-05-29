【專家點評】李偉傑：中海油有望受惠油價回升
2020年05月29日 10:57
東網電視更多新聞短片
中國海洋石油(00883)首季油氣銷售收入按年降5.5%，下調今年產量目標及資本開支預算，實現總淨產量1.31億桶油，增長9.5%，平均實現油價49.03美元一桶，下跌19.3%。
雖然實現油價成功下降帶來正面訊號，但3月開始全球疫情大流行下，環球經濟活動暫停拖累油價急挫，但經過近兩個月恐慌式洗禮後，國外疫情從高峰逐漸受控後，經濟活動逐漸回復，對油價帶來正面支持，集團以上游業務為主，未來有望跟隨油價逐步向上修復失地，可小注博反彈。 建議買入價8.4港元，目標價睇9.5元，向下止蝕位為7.98元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！