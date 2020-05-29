【專家點評】李偉傑：中海油有望受惠油價回升

雖然實現油價成功下降帶來正面訊號，但3月開始全球疫情大流行下，環球經濟活動暫停拖累油價急挫，但經過近兩個月恐慌式洗禮後，國外疫情從高峰逐漸受控後，經濟活動逐漸回復，對油價帶來正面支持，集團以上游業務為主，未來有望跟隨油價逐步向上修復失地，可小注博反彈。 建議買入價8.4港元，目標價睇9.5元，向下止蝕位為7.98元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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